Salih Özcan, Beşiktaş için İstanbul'da

Transfer döneminin hızlı takımı Beşiktaş ; Doğan Alemdar, İlhan Fakılı, Kssoum Outtara ve Nübel'in ardından son olarak Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Salih Özcan 'ı da kadrosuna kattı.

Prensip anlaşmasına varılan Özcan sağlık kontrolleri ve resmi görüşmeler için İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne gelen orta saha oyuncusunu kulüp yetkilileri ve çok sayıda siyah-beyazlı taraftar karşıladı.

Beşiktaş atkısıyla kameralara "kartal pençesi" pozu veren Salih, ardından taraftarlara "üçlü" çektirdi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Salih Özca, çok mutlu olduğunu belirterek, "Dört gözle bugünü bekledim. Beşiktaş Kulübünün bir parçası olmak, benim için çok gurur verici. Sahaya çıkmayı dört gözle bekliyorum. Kulüp için savaşacağız. Şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Orkun Kökçü ile birlikte oynayacağı için de heyecan duyduğunu dile getiren 28 yaşındaki futbolcu, "Orkun ile tekrar kavuştuk. Onun yanında oynarken kendimi rahat hissediyorum. Birbirimize yardım ediyoruz, bu yüzden kendimi iyi hissediyorum." dedi.

Altyapı eğitimini Almanya'daki SC West Köln ve Köln'de alan Salih Özcan, son olarak Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Borussia Dortmund'da forma giydi. Salih, Türkiye ile FIFA 2026 Dünya Kupası'nda da forma giydi.