Salih Özcan, "Bizden korksunlar" diyerek gözdağı verdi

A Milli Takım, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında İspanya ile kozlarını paylaştı.

La Cartuja Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Millilerin ikinci golünü kaydeden Salih Özcan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Özcan'ın sözleri şu şekilde:

"HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI"

“Maç öncesi konuştuk ve 6-0'a cevap vermek istedik. Kendimize güvendik ve iyi bir maç çıkardık. Kaybedecek bir şey yoktu, baskı azdı. Kendimize güveniyoruz, hedefimiz Dünya Kupası. Şimdi mart ayındaki Play-Off maçlarına bakacağız.”