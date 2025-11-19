Salih Özcan, "Bizden korksunlar" diyerek gözdağı verdi
19.11.2025 01:56
NTV - Haber Merkezi
A Milli Takım'ın orta saha oyuncusu Salih Özcan, İspanya maçı sonunda konuştu.
A Milli Takım, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında İspanya ile kozlarını paylaştı.
La Cartuja Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
Millilerin ikinci golünü kaydeden Salih Özcan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Özcan'ın sözleri şu şekilde:
"HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI"
“Maç öncesi konuştuk ve 6-0'a cevap vermek istedik. Kendimize güvendik ve iyi bir maç çıkardık. Kaybedecek bir şey yoktu, baskı azdı. Kendimize güveniyoruz, hedefimiz Dünya Kupası. Şimdi mart ayındaki Play-Off maçlarına bakacağız.”
A Milli Takım'ın İspanya karşısında ikinci golünü atan Salih Özcan'ın yaşadığı sevinç.
"HERHALDE BİZDEN ÇEKİNECEKLER"
"İspanya maçından sonra herhalde bütün ülkeler bizden çekinir. Şimdi önümüze bakacağız, kötü yaptığımız şeyleri analiz edeceğiz."
"KEŞKE KAZANSAYDIK"
"Orkun Kökçü pası vermeden önce şut için kendimi hazırladım. Çok mutluyum ama keşke kazansaydık."