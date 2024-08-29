Salih Özcan Wolfsburg'a kiralandı

Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'un oyuncusu Salih Özcan, 1 yıllığına Wolfsburg'a kiralandı. Milli futbolcunun transferinde eski antrenörü Ralph Hasenhüttl'ün etkili olduğu aktarıldı.



Salih Özcan imza töreninde yaptığı açıklamada, çok güzel görüşmelerin ardından Wolfsburg'da olmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, "Takıma katkı sağlamaya, gaza basmaya ve kalitemi sahada göstermeye çalışacağım. Başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.



Salih Özcan, Bundesliga'nın pek çok takımının yanı sıra Avrupa'nın diğer kulüpleri ve Türkiye Süper Ligi'nden büyük takımların radarında bulunuyordu.



TERCİHİNDE ESKİ ANTRENÖRÜ ETKİLİ OLDU



Salih Özcan'ın Wolfsburg tercihinde kendisinin altyapısında yetiştiği FC Köln'de de antrenörlük yapan 57 yaşındaki Ralph Hasenhüttl'ün yer alması etkili oldu.

Hasenhüttl, yeni oyuncusu hakkında, "Salih Özcan'ın VfL Wolfsburg'a katılmasından çok memnunuz. Zihniyeti ve futbol oynama şekliyle orta sahamıza mükemmel bir katkı sağlayacak. Getirdiği niteliklerin oyunumuz için iyi olacağına inanıyoruz" şeklinde görüş belirtti.



Salih Özcan, 2022 yazında 1. FC Köln'den geldiği Borussia Dortmund'da 49 Bundesliga ve 16 Şampiyonlar Ligi maçında forma giydi. Özcan, Türk Milli Takımı'nda da 22 maçta görev yaptı. 2024-25 sezonunda kiralık olarak Wolfsburg formasyı giyecek milli futbolcunun Dortmund ile 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.



TFF'DEN SALİH'E BAŞARILAR MESAJI



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), milli futbolcu için başarılar dileğinde bulundu. TFF'den yapılan açıklamada oyuncunun milli takım kariyerine dair bilgilere yer verilirken, "2024/25 sezonu sonuna dek Borussia Dortmund'dan VfL Wolfsburg'a geçici transfer olan A Millî futbolcumuz Salih Özcan'a yeni takımında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.