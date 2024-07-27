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Salih Yıldız kimdir? Olimpiyatlarda yarışan milli judocu Salih Yıldız kaç yaşında ve nereli?

Salih Yıldız, sosyal medyada birçok sporsever tarafından merak edilen ve araştırılan isimlerin başında yer almaya başladı. Paris 2024 Olimpiyatları'nda judo klasmanında yarışan milli judocu Salih Yıldız'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler sorgulanıyor. Peki, Salih Yıldız kimdir? Olimpiyatlarda yarışan milli judocu Salih Yıldız kaç yaşında ve nereli?

Salih Yıldız kimdir? Olimpiyatlarda yarışan milli judocu Salih Yıldız kaç yaşında ve nereli?

Salih Yıldız, 1 Ocak 2001 yılında Iğdır'da dünyaya geldi. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda branşında yarı finale yükselen Salih Yıldız, 1,70cm boyundadır.

Salih Yıldız, 60 kg’de 2024 yılında Avrupa Şampiyonası’nda Bronz madalya kazanmıştır.

Salih Yıldız daha önce yaptığı açıklamada Ağrı Dağı eteklerinden çıkıp uluslararası başarılar kazanmayı hedeflediğini vurgulamıştı.

Salih Yıldız, 22 yaşında milli bir judocudur ve 2012 yılında judoya başlamıştır. Kariyerinde 10 kez Türkiye şampiyonluğu bulunan Judocu, Balkan ve Avrupa şampiyonluklarının yanı sıra gençler dünya ikinciliği elde etmiştir.

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