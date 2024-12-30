Sallai: Galatasaray için ölmeye hazırım

Galatasaray'ın Macar yıldızı Roland Sallai, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

27 yaşındaki oyuncunun açıklamaları şöyle:

"Freiburg'da farklıydı tabii ki, oradan geldikten sonra burası inanılmaz bir şehir. Ama tabii ki ben futbol için buradayım, turistik amaçla değil ama şehri seviyorum tabii ki. Fakat şu anda takıma odaklıyım, büyük hedeflerimi var ve her gün bu hedefler için çalışıyoruz. Takım hızlı bir şekilde adapte olabildim, çok mutluyum. Oyuncular ve çalışanlar bana çok yardımcı oldular, onlara buradan teşekkür ediyorum. Her gün çok keyifli geçiyor, burası benim hayallerimin takımı ve burada olduğum için mutluyum.

"GALATASARAY İÇİN ÖLMEYE HAZIRIM"

İnanılmaz oyuncular ile oynuyorum ve bunun için çok mutluyum. Atmosferin en iyilerden biri değil, en iyisi olduğunu buraya daha önce gelen oyunculardan duymuştum. Stadyum gerçekten harika bir yer ve aynı zamanda taraftarımız da harikalar. 7 numaralı forma için elimden geleni yapmaya hazırım. Takımım için, bu kulüp için sahanın içerisinde ölmeye hazırım."

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 12 resmi maça çıkan Sallai, bu mücadelelerde 1 gollük katkı verdi.