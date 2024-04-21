Salon futbolunda Atatürk Üniversitesi şampiyon

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ev sahipliğinde Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Salon Futbolu Bölgesel Lig müsabakaları tamamlandı.
9 kadın ve erkek takımının katıldığı şampiyonada; Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi takımları kıyasıya mücadele ettiler. Kadınlar kategorisinde Gümüşhane Üniversitesi birinci sırada yer alırken, erkeklerde ipi Atatürk Üniversitesi göğüsledi.
ETÜ ev sahipliğinde Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Salon Futbolu Bölgesel Lig müsabakalarında şampiyon olan Atatürk Üniversitesi takımına kupalarını Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak verdi.
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