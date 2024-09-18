Salvatore Schillaci kimdir? Dünyaca ünlü eski futbolcu Salvatore Schillaci neden öldü?

Salvatore Schillaci, 1 Aralık 1964 yılında İtalya'nın Palermo şehrinde dünyaya geldi. Forvet pozisyonunda oynayan ve Totò lakabıyla anılan İtalyan eski millî futbolcudur.



1990 FIFA Dünya Kupası'nda attığı 6 golle turnuvanın gol kralı olurken İtalya millî futbol takımı ile üçüncülük sevinci yaşamıştır.



Kulüp kariyeri boyunca Messina (1982–1989), Juventus (1989–1992), Internazionale (1992–1994) ve Júbilo Iwata (1994–1997) takımlarında oynadı.



1990 Dünya Kupası'nda yıldızlaştığı performansı ile hatırlanan Salvatore Schillaci, ünya Kupası boyunca altı gol atarak en çok gol atan oyuncu olarak Altın Ayakkabı ödülünü ve turnuvanın oyuncusu olarak Altın Top ödülünü kazandı



Schillaci 1999'da emekli oldu. Memleketi Palermo'ya döndü ve burada bir gençlik futbol akademisi kurdu.



SCHİLLACİ NEDEN ÖLDÜ?



Salvatore Schillaci'ye 2022 yılında kolon kanseri teşhisi konuldu. O günden beri tedavi gören Schillaci, Eylül 2024'te atriyal aritmi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 18 Eylül 2024'te hayatını kaybetti.