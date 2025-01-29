Salzburg-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8’nci haftasında Salzburg ve Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Atletico Madrid bu sezon Avrupa’da çıktığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet alırken 2 mağlubiyet yaşadı. İspanyol ekibi puan sıralamasında 5 sırada bulunuyor. Avusturya ekibi Salzburg ise topladığı 3 puanla 34. sırada bulunuyor. İşte, Salzburg-Atletico Madrid maçı hakkında bilgiler...



SALZBURG-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Salzburg-Atletico Madrid maçı, 29 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak.



Karşılaşma, TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HAFTANIN MAÇLARI



"Devler Ligi"nde tamamı yarın TSİ 23.00'te oynanacak 8. hafta maçlarının programı şöyle:



Sporting (Portekiz)-Bologna (İtalya)



PSV (Hollanda)-Liverpool (İngiltere)



Young Boys (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan)



Stuttgart (Almanya)-Paris Saint-Germain (Fransa)



Sturm Graz (Avusturya)-Leipzig (Almanya)



Manchester City (İngiltere)-Club Brugge (Belçika)



Bayern Münih (Almanya)-Slovan Bratislava (Slovakya)



Inter (İtalya)-Monaco (Fransa)



Borussia Dortmund (Almanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)



Barcelona (İspanya)-Atalanta (İtalya)



Bayer Leverkusen (Almanya)-Sparta Prag (Çekya)



Juventus (İtalya)-Benfica (Portekiz)



Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Milan (İtalya)



Salzburg (Avusturya)-Atletico Madrid (İspanya)



Lille (Fransa)-Feyenoord (Hollanda)



Aston Villa (İngiltere)-Celtic (İskoçya)



Girona (İspanya)-Arsenal (İngiltere)



Brest (Fransa)-Real Madrid (İspanya)