Salzburg-Trabzonspor U19 yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Gençlik Ligi yarı final)

UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Trabzonspor U19 takımı tarafsız sahada Salzburg ile final bileti almak için karşı karşıya gelecek. Adım adım finale doğru ilerleyen Trabzonspor U19 takımının yarı final maçı için artık gözler maç tarihine çevrildi. Peki, Salzburg-Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



SALZBURG-TRABZONSPOR U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



UEFA Gençlik Ligi Yarı Final maçında Salzburg U19 ile Trabzonspor U19 mücadele edecek. İsviçre'nin Nyon kentinde tarafsız sahada olacak olan mücadele 25 Nisan Cuma günü oynanacak.



Maçın saati ve canlı yayın bilgisi henüz belli olmadı.



TFF'DEN TRABZONSPOR U19'A TEBRİK



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale yükselen Trabzonspor'u tebrik etti.



TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"UEFA Gençlik Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, çeyrek finalde İtalyan ekibi Inter'i 1-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maçta bordo-mavili temsilcimizin golünü 77. dakikada Ekrem Terzi attı. Temsilcimizin kalecisi Erol Can Çolak'ın bir penaltı vuruşu kurtardığı karşılaşmayı 40 bin 368 futbolsever izledi. UEFA Gençlik Ligi seyirci rekorunun kırıldığı karşılaşma sonucunda temsilcimiz Trabzonspor yarı finalde 25 Nisan'da İsviçre'nin Nyon kentinde Avusturya ekibi Salzburg ile karşılaşacak. Turnuvada son dört takım arasına girerek yine bir ilki başaran temsilcimiz Trabzonspor'u tebrik eder, yarı finalde başarılar dileriz." denildi.