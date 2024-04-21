NTV.COM.TR’ye geri dön

Samandıra'da Fred zirvesi: İsmail Kartal'ın kapısını çaldı

Olympiakos maçında oyundan alınmasına tepki gösteren Fred'in teknik direktör İsmail Kartal'ın kapısını çaldığı iddia edildi. İkilinin Samandıra'da bir görüşme gerçekleştirdiği belirtilirken İsmail Kartal'ın Fred'e onu neden oyundan aldığını anlattığı ifade edildi.

Samandıra'da Fred zirvesi: İsmail Kartal'ın kapısını çaldı

Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında , sahaısnda 'a seri penaltı atışları sonrası elendi. Sarı-lacivertlilerde Fred karşılaşmada oyundan çıkarılmasına tepki göstermişti.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Fred, İsmail Kartal ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşmede İsmail Kartal, Fred'e onu neden oyundan çıkardığını anlattı.

Samandıra'da Fred zirvesi: İsmail Kartal'ın kapısını çaldı - 1

"AMACIM SENİ KORUMAKTI"

İsmail Kartal'ın bu görüşmede Fred'e yeni sakatlıktan çıktığını belirterek, "Benim tek amacım seni korumaktı, sana karşı asla bir ön yargım yok." dediği ifade edildi.

Fred bu sezon Fenerbahçe formasını 29 maçta giydi. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;