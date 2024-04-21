Samandıra'da Fred zirvesi: İsmail Kartal'ın kapısını çaldı

Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, sahaısnda Olympiakos'a seri penaltı atışları sonrası elendi. Sarı-lacivertlilerde Fred karşılaşmada oyundan çıkarılmasına tepki göstermişti.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre Fred, İsmail Kartal ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.
Bu görüşmede İsmail Kartal, Fred'e onu neden oyundan çıkardığını anlattı.
"AMACIM SENİ KORUMAKTI"
İsmail Kartal'ın bu görüşmede Fred'e yeni sakatlıktan çıktığını belirterek, "Benim tek amacım seni korumaktı, sana karşı asla bir ön yargım yok." dediği ifade edildi.
Fred bu sezon Fenerbahçe formasını 29 maçta giydi. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor&Skor
- Olympiakos
- Fenerbahçe