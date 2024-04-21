Samandıra'da Fred zirvesi: İsmail Kartal'ın kapısını çaldı

"AMACIM SENİ KORUMAKTI"

İsmail Kartal'ın bu görüşmede Fred'e yeni sakatlıktan çıktığını belirterek, "Benim tek amacım seni korumaktı, sana karşı asla bir ön yargım yok." dediği ifade edildi.



Fred bu sezon Fenerbahçe formasını 29 maçta giydi. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

