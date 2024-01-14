Samet Akaydin, Panathinaikos'ta

Yunanistan Süper Lig ekibi Panathinaikos, Fenerbahçe'nin stoperi Samet Akayadin'i kadrosuna kattı. Yunan kulübü, stoper oyuncusunu sezon sonuna kadar kiraladığını resmen duyurdu.



PANATHINAIKOS'TA FORMA GİYEN İLK TÜRK

Kulüpten yapılan açıklamada Samet Akaydin'in Panathinaikos'ta forma giyen ilk Türk futbolcu olduğu vurgulandı.



"BURAYA GELMEMDE FATİH TERİM ROL OYNADI"



Samet Akaydin dün transferine dair yaptığı açıklamada, "Buraya gelmemde Fatih Terim rol oynadı. Panathinaikos bana teklifte bulunduğunda, kabul etmekte tereddüt bile etmedim. Takımın hedefinin şampiyonluk olması önemli, gelmek istememin sebeplerinden biri de buydu. Burada Arao var, aynı takımda oynadık. Onunla konuştum, bana bazı şeyler söyledi. Takımın maçlarını izledim ve çok iyi olan taraftarlarımızı da gördüm. Sahayı görmek ve Panathinaikos'ta oynamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.



Fenerahçe, Samet Akaydin'i 2022-23 sezonunun ara transfer döneminde Adana Demirspor'dan 3.7 milyon euro karşılığında renklerine bağlamış, 29 yaşındaki stoperle 3.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

