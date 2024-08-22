Samet Akaydin'e sürpriz talip

Nice talip oldu. Fransız ekibi, Avrupa'da transfer döneminin kapanmasına az bir süre kalması nedeniyle deneyimli stoperi hemen renklerine bağlamak istiyor.



Fenerbahçe'de ayrılacaklar listesinde bulunan Samet Akaydin, Fransa yolcusu. Ligue 1 ekibi Nice, milli stoperi kadrosuna katmak için harekete geçti. Takımla birlikte antrenmanlara katılan ancak müsabaka kadrolarında yer almayan Samet Akaydın'ın da Nice'e transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi.



Samet'in menajerinin sarı-lacivertli yöneticilerle bir araya gelerek, transfer konusunda görüşmeler yapması bekleniyor. Öte yandan Avrupa'da transfer döneminin kapanmasına az bir süre kaldığı için Fransız ekibi, transferi hemen tamamlamak istiyor.



Önümüzdeki günlerde Nice adına bir kulüp yetkilisi Türkiye'ye gelerek, Fenerbahçe yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirecek. Samet'in Fenerbahçe ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.