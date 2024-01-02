NTV.COM.TR’ye geri dön

Samet Aybaba: Bruno Genesio ve Razvan Lucescu ile görüşüyoruz

Beşiktaş Genel Koordinatörü Samet Aybaba, 4 teknik adamla görüşme halinde olduklarını belirterek, ikisinin ismini verdi. Yeni teknik direktörü kısa sürede İstanbul'a getireceklerini ifade eden Aybaba, "Bruno Genesio ve Razvan Lucescu ile kulübün yapısını görüşüyoruz." dedi.

Samet Aybaba: Bruno Genesio ve Razvan Lucescu ile görüşüyoruz

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba altyapı ile A takımın harmanlanacağı güçlü bir kadro oluşturacaklarını ve teknik direktör arayışlarını da bu kritere göre sürdürdüklerini ifade etti.

Hürriyet'e konuşan ve taraftarların sakin olmasını isteyen Aybaba yurt dışında dört teknik adam ile görüşme halinde olduklarını ve bir ismi kısa sürede İstanbul’a getireceklerini belirtti.

2 İSİM VERDİ

Adaylar arasında yer alan Bruno Genesio ve Razvan Lucescu ile kulübün yapısını görüştüklerini ve sistemsel olarak düşüncelerini paylaştıklarını vurgulayan Aybaba sözlerine şöyle devam etti: “Beşiktaş sezona yeni başlıyormuşçasına güçlü tempolu ve hırslı bir şekilde Kasımpaşa karşılaşmasına hazırlanmaktadır. Şu anda teknik direktörümüz Serdar Topraktepe ile oyuncularımız uyuştular. İki taraf birbirinin dilinden anlıyor. Bunu Hatayspor maçında gözlemledik. Beşiktaş taraftarları Kasımpaşa karşısında daha diri ve performansı yüksek bir takım izleyecekler.”

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Bertram Derthona'ya konuk olacak

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Bertram Derthona'ya konuk olacak

Haberi Görüntüle
  • Etiketler :
  • Haberler -
  • Haberler
  • Spor
  • Spor&Skor
  • Ntv Spor

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;