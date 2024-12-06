Samet Aybaba'dan Kaan Şakul'a yanıt

Beşiktaş'ın eski Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şakul'un açıklamalarına yanıt verdi.

Aybaba'nın açıklamaları şu şekilde:



"Haysiyetli insan, bir süre oturur, düşünür. Kombinesini almış da, kapalıya dönecekmiş. Hala şov, reklam peşinde. Söylediği 5 kelimenin 4'ü yalan. Birisi de doğru değil, yarım. Bana çift prim yatıran kendisi, yarısının nereye ödendiğini en iyi bilen de kendisi. Yok hoca görmüş de rahatsız olmuş da. Tiyatroculuk yapıyor. Amacı beni paracı göstermek.



Bu kadar yalana cevap yetiştirmek, mümkün değil. Belge diye kime yazdığı ne olduğu belli olmayan üç tane üzeri çizili Whatsapp resmi.. Arkasından sosyal medya trolleri... Oooo Kaan bey belgeler ile konuştu. Düzen bu. Artık mümkün olduğunca bu seviyeye inerek cevap vermeyeceğim.



Ben söyleyeceklerimi söyledim, bir kelimesinden tereddütüm yok, hepsinin sonuna kadar arkasındayım. Gerekli Beşiktaş kurulları ile de bildiklerimi belgeleri ile paylaşıyorum. Anadolu'da güzel bir söz var. Yalan, bunların ağzında yuva yapmış."