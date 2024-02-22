Samet Aybaba'dan revizyon: Beşiktaş transfer hedefini belirledi

Gelecek sezon kadroda revizyona gitmek isteyen Beşiktaş'ta Futbol Direktörü Samet Aybaba gelecek sezonun planlamalarına başladı.

YAZ KAMPINA YETİŞTİRMEK İSTİYOR

Transfer listesindeki oyuncuları stadyumdan takip eden Aybaba'nın Haziran ayının sonuna kadar transferi bitirmeyi ve yeni oyuncuları yaz kampına yetiştirmeyi hedefliyor.

Aybaba, geçtiğimiz günlerde Kopenhag'ın Manchester City ile oynadığı Şampiyonlar Ligi mücadelesinde tribünde görüntülenmişti.

KOPENHAG'A YAKIN TAKİP

Milliyet'in haberine göre, Teknik Direktör Fernando Santos ile sık sık iletişim kuran Aybaba'nın Kopenhag'da forma giyen bazı yetenekli oyuncuları takip ettiği belirtildi.

Deneyimli yöneticinin önümüzdeki dönemde listesindeki birçok oyuncuyu canlı olarak izlemeyi planladığı aktarıldı.