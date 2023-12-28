Samet Aybaba'dan teknik direktör açıklaması

Genç oyuncu Semih Kılıçsoy'un kontratının uzatılması için görüştüklerini ifade eden Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba yeni teknik direktör için de konuştu.

TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI



Aybaba, "Hocayla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Kolay değil. Yerli olarak iki değerimiz vardı. Rıza hoca ve Sergen Hoca. Şimdi Sergen hoca var. İçimizden biri. Hepsine saygı duyuyoruz. Hepimiz aynı görüşteyiz. Değerlendirme yapıyoruz. Kulübün bir planı var. Tercihlerimiz konusunda bir Teknik Direktör istiyoruz. Başkanımızın görüştüğü 2-3 isim var. Onun dışında yazılanların çoğu doğru değil. Antrenör planımızı 1.5 yıl üzerinden yapıyoruz." açıklamasında bulundu.



FUTBOLCULARA ELEŞTİRİ



Takım ve kadro dışı kalan oyuncular ilgili de konuşan Aybaba, "Beşiktaş'ın üst üste şampiyon olduğu kadroya yakın ödenen ücretler var. Ortada bir başarı yok. Takım bunları yaşıyor. Oyuncular bunlardan şikayetçi. Biz, eski hallerine dönmesini istiyoruz. 60 milyon euroluk bir oyuncu bütçemiz var. Bu kadar kötü bir performans olabilir mi? Bütün alacaklar ödenmiş. Siz karşılığında ne vermişsiniz, hiçbir şey vermemişsiniz. Genç oyuncu tercihini artıracağız, bakın bunlar da var diyeceğiz." dedi.