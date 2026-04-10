Sami Uğurlu, Beşiktaş'ın yıldızını övdü. "Büyük oynadı"

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş 'a 4-2 yenilen Hesap.com Antalyaspor 'da teknik direktör Sami Uğurlu , rakiplerinin galibiyeti hak ettiğini söyledi.

"ORKUN BÜYÜK OYNADI"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uğurlu, "Orkun büyük oynadı, çok iyi oynadı. Aldığı her topta ve savunma arkasına yaptığı koşularda etkili oldu. Beşiktaş'ın savunma zaaflarını kullanmak istedik ve 2 gol bulduk. Bu deplasmanda 2 gol buluyorsan puan alman gerekiyor. Beşiktaş baştan sona galibiyeti hak eden taraftı. Üretken oyuncuları çok fazla olan bir takım. Çok fazla hata yaptığınızda rakip de bundan faydalandı." diye konuştu.

"DÜŞME HATTI ÇOK YAKIN"

Ligde kalacaklarına inandığını söyleyen Uğurlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geldiğimizde devre arasında transfer de yapılmadı. Genelde iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Mücadele gücü yüksek bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Az hata yapmamız gerekiyor. 2-3 kötü oynayan oyuncuyu kaldıracak durumda değiliz. Çok zor bir deplasmandı. Puan almaya geldik ama bazen böyle maçlarda kaliteniz yetmiyor. 5 maçımız var. Düşme hattında puanlar birbirine çok yakın. Bu maçların 3'ünü kendi sahamızda oynayacak olmamız bir avantaj."

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜPLERİNDEN BİRİ"

Beşiktaş ile aralarında ciddi anlamda oyuncu kalitesi olduğunu kaydeden Uğurlu, "Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri Beşiktaş. Taraftar desteği inanılmaz. Orkun gibi ekstra bir oyuncuları var. Devre arasındaki transferleri de bu ligin kaliteli oyuncularından bazıları." ifadelerini kullandı.