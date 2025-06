Şampiyon Adem Asil: "Hedefim o adamı geçmek"

Adem Asil, Türk Bayrağı'nı Avrupa'nın zirvesinde dalgalandırmaya devam ediyor.



Milli sporcu, Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonaları'ndaki altın madalya sayısını 4'e yükseltti. Adem Asil, 2023'ün ardından bu yıl da genel tasnif ve halka aletinde şampiyon oldu.



Başarısı hakkında konuşan Asil, "Çok gurur verici bir his harika bir şey. 2. kez genel tasnifte ve halka aletinde Avrupa şampiyonu olmak hiç kolay değil. Genel tasnifte, genelde halka aletinde güçlü olmaz ama ben bunları başardığım için çok mutluyum. Bunun içn çalışıyorum, kendimi motive ediyorum. Bir sonraki hedefi koyup ona göre çalışıyorum." ifadelerini kullandı.



26 Yaşındaki Mısır asıllı Türk sporcunun gözü, Los Angeles'ta düzenlenecek 2028 Olimpiyat Oyunları'nda: "Daha nice başarılar elde edeceğime inanıyorum. Bu çalışmalarla devam edersem olimpiyat madalyamı alacağıma inanıyorum. Benim olimpiyatla ilgili bir hedefim var. Ben vazgeçmiyorum almadan da bırakmayacağım."



Adem Asil'in en büyük rakiplerinden biri Yunan cimnastikçi Eleftherios Petrounias. İkili Avrupa Şampiyonası'nı aynı dereceyle bitirerek altın madalyayı paylaştı.



Hedefinin rakibini geçmek olduğunu söyleyen Adem Asil, "Hem olimpiyat hem dünya hem Avrupa... Defalarca şampiyon oldu, onu geçmeye çalışmak benim en büyük hedefim. Bu adamı geçtiğim zaman halka aletinde büyük bir ismim olacaktı, onunla kürsüyü paylaşmak ne güzel ne gurur verici benim için." dedi.



Adem Asil, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak ve Ahmet Önder gibi örneklerle aileler de çocuklarını cimnastiğe yönlendiriyor: Çok merak ediyorlar, bu bizi çok mutlu ediyor. Bence bu Türk cimnastiği için çok büyük bir başarı. Çünkü bizim başarılarımızdan dolayı çok fazla çocuk cimnastiğe başlamak istiyor. Cimnastiğe başlamak her zaman çok iyi, bütün temel küçüklükten veriliyor. Başka bir spora da gidersen de başarılı olacağına inanıyorum çünkü cimnastik her sporun temeli."



Avrupa şampiyonu Adem Asil ekim ayında dünya şampiyonasında mücadele edecek. En büyük hedefse, 14 - 30 Temmuz 2028'de düzenlenecek Los Angeles'taki olimpiyat oyunları...