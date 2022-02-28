Şampiyon boksör orduya katıldı

Ukraynalı şampiyon boksör  Vasiliy Lomachenko, Rusya'ya karşı savaşmak üzere orduya katıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 28.02.2022 - 12:48

Şampiyon boksör orduya katıldı

İkişer kez dünya ve Olimpiyat şampiyonluğu elde eden Ukraynalı eski boksör Vasiliy Lomachenko, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine karşı ülkesinin ordusuna katıldı.

34 yaşındaki ünlü sporcu, sosyal medya hesabından askeri üniforma giydiği bir fotoğraf paylaşarak Ukrayna ordusuna katıldığını açıkladı.

Lomachenko'nun iki olimpiyat şampiyonluğu bulunuyor. Lomachenko'nun iki olimpiyat şampiyonluğu bulunuyor.

Lomachenko, 2008 Pekin ve 2012 Londra Olimpiyatları'nda altın madalyaya ulaşmıştı.

Ukraynalı boksör, 2009'da Milan ve 2011'de ise Bakü'de düzenlenen dünya şampiyonalarında da farklı sıkletlerde altın madalya kazanmıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...