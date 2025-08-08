Şampiyon halterci Fatma Sena'nın tek hedefi olimpiyatlar

Sivas'ta düzenlenen Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda 44 kiloda koparma ve silkmede altın madalya kazanan Fatma Sena Kolçak, tek hedefinin 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda şampiyonluk olduğunu söyledi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Halter Federasyonunun katkılarıyla Sivas 4 Eylül Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada 44 kiloda podyuma çıkan Kolçak, koparmada 56, silkmede 70, toplamda ise 126 kilo kaldırarak altın madalyanın sahibi oldu.



Konya Kuyulusebil Halter İhtisas Spor Kulübü sporcusu Kolçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İspanya'da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda birinci olarak yurda döndüğünü ve bunun için de çok mutlu olduğunu belirtti.



Daha önce de dünya şampiyonasında 3'üncü olduğunu dile getiren Kolçak, "Şimdiki hedeflerim, gençler dünya, Avrupa ve 2028 yılında yapılacak olimpiyatlarda madalyalar almak." dedi.



BABASININ YÖNLENDİRMESİYLE HALTERE BAŞLADI



Kolçak, babasının eski bir halterci olduğunu fakat bazı nedenlerden dolayı halteri bıraktığını anlatarak, "Ağabeyim ile benim haltere devam etmemi istedi. Bu şekilde ikimiz de haltere başladık. Ağabeyim de ben de milli sporcuyuz. 4 yıldır bu sporu yapıyorum. Türkiye'de, Avrupa'da, dünyada ve farklı turnuvalarda şampiyonluk elde ediyorum. İnşallah daha nice şampiyonluklar kazanırım." diye konuştu.



Çok büyük hedeflerinin olduğunu vurgulayan Kolçak, "Allah nasip ederse büyükler kategorisinde daha iyi yerlere gelmeyi hedefliyorum. Şu anda zaten profesyonel sporcu olarak geçiyorum ama ben daha iyisi olabileceğimin farkındayım. Daha iyisi de olacağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.



TEK DÜŞÜNCESİ OLİMPİYATLAR



Kolçak, olimpiyat şampiyonu Nurcan Taylan'ı örnek aldığını anlatarak, şunları söyledi:



"Ablalarımızdan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Onlar bizi her zaman destekliyor. Bu nedenle çok mutluyuz. Bu da gurur verici. 2028'de Los Angeles'ta yapılacak olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek istiyorum. İnşallah hedefim şampiyonluk. Orada bir madalya bile alsam yeter ama ben ülkemi eni iyi şekilde temsil etmek, İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum. Şu anda bundan başka düşüncem yok."