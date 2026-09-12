Şampiyon kürekçiler İstanbul'da buluşuyor. Haliç’teki yarışlar, Paris Olimpiyat Oyunları'nın altın madalyalı sporcularını ve dünya şampiyonlarını bir araya getiriyor.

Olimpiyat ve dünya şampiyonları, Almanya ve Ukrayna milli takımları ile uluslararası kürek yönetiminin üst düzey isimleri İstanbul’da bir araya geliyor.



Bu yıl ikincisi düzenlenen uluslararası "Tersane İstanbul Rowing Cup" organizasyonu, Haliç’te kurulan 3 bin 500 metrelik özel parkurda gerçekleşecek.



Toplam 107 takımın dört farklı kategoride mücadele edeceği yarışlarda ödül olarak 250 bin dolar dağıtılacak.



Paris 2024'ün şampiyonları Karolien Florijn, Finn Florijn ve Lauren Henry gibi tanınmış kürekçiler ilk kez birlikte aynı ekipte kürek çekecekler.



Etkinlik, tarihi Haliç su yolunu küresel spor takviminin prestijli merkezlerinden birine dönüştürmesiyle biliniyor.