Şampiyon motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yeni sezona hazırlanıyor

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Geride kalan sezonu FIM Superbike Dünya Şampiyonası'nda zirvede tamamlayan Toprak Razgatlıoğlu yeni sezon için hazırlıklarına devam ediyor. Türkiye Motosiklet Federasyonu da konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, milli sporcunun İspanya'nın MotorLand Aragon pistinde takımı Brixx Pata Yamaha'yla iki gün süren testlere katıldığı belirtildi.



Toprak'ın test süresince pistte 110 tur attığı, 1.49.746'lık tur derecesi elde ettiği aktarıldı. Bu sonuçla milli sporcunun, Yamaha'nın MotorLand Aragon pistinde şimdiye kadarki en iyi Superbike turuna da imza attığı ifade edildi.



Testi değerlendiren Toprak, "Aragon'da harika bir test geçirdik. Burası benim için en iyi pist olmayabilir ama çok hızlı ve tutarlıydık. Yamaha ve ekibimiz çok çalışıyor. Aragon benim için iyi bir pist durumuna geliyor. Bir sonraki testimiz Katalonya'da. Test parçalarından ve elektronikten en iyi kurulumu bir araya getirip, tekrar yarış için iyileştirmeye çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.



Milli sporcunun bir sonraki testi 25-26 Mart'ta Barselona'da olacak.

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