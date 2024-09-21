Şampiyon sporcu Eroğlu Fethiye'de genç sporcularla buluştu

Paraokçuluk Paris Olimpiyatları ikincisi Merve Nur Eroğlu, Fethiye Beşkaza Spor Salonu’nda genç sporcularıyla bir araya geldi.

5 Eylül’de düzenlenen Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Sadık Savaş ile birlikte mücadele eden para okçuluk klasik yay karışık takımının gümüş madalya alması büyük bir gurur kaynağı olmuştu.

Ziyaretinde, Merve Nur Eroğlu, genç sporculara deneyimlerini aktardı ve onlara spor alanındaki hedeflerini anlatma fırsatı buldu.

Eroğlu, gençlerin heveslerini artırarak, azimle çalışmaları gerektiği mesajını verdi.



Fethiye İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, gümüş madalya kazanan Merve Nur Eroğlu’nu ağırlamaktan büyük bir onur duyduğunu belirti. Yiğit, “Sporcuların örnek aldığı ve hepsinin de gelecekte Merve Nur Eroğlu’nun yakaladığı başarıyı yakalamalarını temenni ediyoruz. Ziyaretinden dolayı değerli sporcumuza çok teşekkür ederiz” dedi.