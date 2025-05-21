NTV.COM.TR

Şampiyon VakıfBank'ta iki ayrılık

VakıfBank, Kiera Van Ryk ve Bahar Akbay ile yollarını ayırdı.

Şampiyon VakıfBank'ta iki ayrılık

VakıfBank Kadın Takımı'nda oyunculardan Kiera Van Ryk ve Bahar Akbay ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, iki oyuncuya emekleri için teşekkür edilerek kariyerlerinin devamında başarı dilendi.

VakıfBank, dün yardımcı antrenörler Saim Pakkan ve İlker Altan ile de yolların ayrıldığını açıklamıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...