Şampiyon VakıfBank'ta iki ayrılık
VakıfBank, Kiera Van Ryk ve Bahar Akbay ile yollarını ayırdı.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda oyunculardan Kiera Van Ryk ve Bahar Akbay ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, iki oyuncuya emekleri için teşekkür edilerek kariyerlerinin devamında başarı dilendi.
VakıfBank, dün yardımcı antrenörler Saim Pakkan ve İlker Altan ile de yolların ayrıldığını açıklamıştı.
Teşekkürler Bahar 🙏#ForMore pic.twitter.com/8pjuzgk7Lw— VakıfBank Spor Kulübü (@VakifBankSK) May 21, 2025
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