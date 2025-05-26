Şampiyon Fenerbahçe Beko yurda döndü

EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko, Türkiye'ye döndü.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen takımı, sarı lacivertli taraftarlar karşıladı.

Kaptan Melih Mahmutoğlu, "Bir kere daha gururluyuz. Bu takım, bu sezon bunu hak etti. Camiamıza armağan olsun" dedi.

"AVRUPA FATİHİ OLDUK"



Tarık Biberovic ise, "Böyle bir taraftara sahip olmak inanılmaz. Buraya geldiler, her yerde bizi desteklediler. Hepimiz çok mutluyuz, hala Avrupa fatihi olduğumuzun farkına varmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.



Fenerbahçe yarın Bağdat Caddesi ve Göztepe Parkı’nda kutlama yapacak.