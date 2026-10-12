Şampiyonlar Kupası Şampiyonu, Ziraat Bankkart'ı 3-1 yenen Galatasaray

Galatasaray sezona kupa ile girdi.

Kırıkkale'de oynanan maçı 22-25, 21-25, 25-19 ve 21-25 setlerle 3-1 kazanan Galatasaray, son şampiyon Ziraat Bankkart'a karşı 2. kez bu kupayı müzesine götürdü.