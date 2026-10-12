Şampiyonlar Kupası Şampiyonu, Ziraat Bankkart'ı 3-1 yenen Galatasaray
12.10.2026 23:19
Galatasaray sezona kupa ile girdi.
Kırıkkale'de oynanan maçı 22-25, 21-25, 25-19 ve 21-25 setlerle 3-1 kazanan Galatasaray, son şampiyon Ziraat Bankkart'a karşı 2. kez bu kupayı müzesine götürdü.
2026 Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı, Ziraat Bankkart'ı 3-1 yenen Galatasaray Madeş Mobilya kazandı.
Kırıkkale Merkez Yeni Spor Salonu'ndaki mücadeleye blok sayılarıyla başlayan Galatasaray, ilk bölümde 6-2 üstünlük kurdu. Efe Bayram'ın servis turunda 4 sayılık seri yakalayan Ziraat Bankkart, farkı kapattı: 6-6.
Karşılıklı sayılarla devam eden sette sarı-kırmızılılar, 3 sayılık (15-18) avantaj yakaladı. Son bölümde üstünlüğünü koruyan Galatasaray, ilk seti 25-22 üstün tamamladı.
İkinci sete etkili başlayan Galatasaray, 3 sayılık fark (3-6) yakaladı. Karşılıklı sayılarla fark korunduktan (14-17) sonra sarı-kırmızılı ekip, Ma'a ve Patry ile 20'li sayılara ulaştı: 15-20.
Setin son bölümünde Ziraat Bankkart, Abdelaziz'in servis turunda farkı azaltsa da Galatasaray, ikinci seti 25-21 kazandı.
3. SETTE NİMİR'DEN 10 SAYI
Üçüncü setin ilk 10 oyunu 5-5 eşitlikle geçildi. Daha sonra üst üste 3 sayı bulan Ziraat Bankkart, Galatasaray Başantrenörü Andrea Gardini'ye mola aldırdı.
Molanın ardından oyuna denge gelirken 3 sayılık fark (15-12) korundu.
Rakibine farkı kapatma şansı vermeyen başkent ekibi, Nimir Abdelaziz'in 10 sayıyla damga vurduğu seti 25-19 kazanarak seride durumu 2-1'e getirdi.
İki takımın karşılıklı sayılarıyla başlayan dördüncü sette Ziraat Bankkart, ilk bölümü 7-5 önde geçti. Etkili hücumlarla 8-3'lük üstünlük kuran Galatasaray, 3 sayılık avatantaj yakaladı: 10-13.
Dengeli geçen bölümün ardından Ziraat Bankkart, Abdelaziz'in servis sayısıyla farkı 1'e (19-20) indirdi. Son bölümde avantajını koruyan Galatasaray, seti 25-21, maçı da 3-1 kazanarak kupaya uzandı.
Ziraat Bankkart'ı 3-1 mağlup eden Galatasaray Madeş Mobilya, kupada 2. kez mutlu sona ulaştı.
İlk zaferini 2019'da yaşayan Galatasaray, 2026'da da kupayı müzesine götürdü.