Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu | Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı konuk edecek: Muhtemel 11

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde tur için sahaya çıkıyor.



Sarı kırmızılılar üçüncü eleme turunda 3-0 kazandığı maçın rövanşında Olimpija Ljubljana'yı saat 21.00'de konuk edecek.



Sarı kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Nicolo Zaniolo'nun durumu belirsizliğini koruyor.



İtalyan yıldızın yanı sıra UEFA listesine bildirilmeyen Tete, Olimpiu Morutan, Yusuf Demir ve Kerem Demirbay da Slovenya temsilcisine karşı görev yapamayacak.



TURU GEÇERSE RAKİBİ KİM OLACAK?



Rams Park'taki müsabakayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.



Galatasaray turu geçmesi halinde; Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için play-off'ta Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



Teknik direktör Okan Buruk ilk maçtaki istek ve konsantrasyonu koruyacaklarını ifade etti.



Buruk maç öncesi, ''İlk maç çok net bir skorla kazandık. Büyük bir avantajımız var ama aynı heyecanla birinci maça nasıl çıktıysak bu maça da öyle çıkacağız.'' dedi.



MUHTEMEL 11



Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Berkan, Barış, Mertens, Zaha ve Halil Dervişoğlu.

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