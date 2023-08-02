Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçları ne zaman?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 3. eleme turuna çıkacak takımlar bugün oynanacak maçların ardından tamamen netlik kazanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 2. eleme turu rövanşlarında 4 maç ise tamamlandı. İşte, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçları hakkında bilgiler..



İlk maçı 1-1 eşitlikle sona eren eşleşmenin rövanşında Ludogorets'i ağırlayan Olimpija Ljubljana, 2-1 galip gelerek 3. eleme turuna kaldı. Olimpija Ljubljana'nın gollerini, 18 ve 90+2. dakikalarda Timi Elsnik kaydetti. Konuk ekip adına 15. dakikada fileleri havalandıran Kiril Despodov, 90+12. dakikada penaltı atışından faydalanamadı.



Olimpija Ljubljana'nın yanı sıra Panathinaikos, Aris Limassol ve Slovan Bratislava, adlarını 3. eleme turuna yazdırdı.



Organizasyonda 2. eleme turu rövanşları, bu akşamki maçlarla sona erecek.



Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:



Panathinaikos (Yunanistan) - Dnipro (Ukrayna): 2-2 (3-1)



Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Ludogorets (Bulgaristan): 2-1 (1-1)



BATE (Belarus) - Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-5 (2-6)



Slovan Bratislava (Slovakya) - Zrinjski (Bosna Hersek): 2-2 (1-0)



ÜÇÜNCÜ ÖN ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?



Turun ilk maçları 8-9 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'da oynanacak.



