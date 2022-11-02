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Şampiyonlar Ligi: 4 grupta son 16'ya kalan 8 takım belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi A, B, C ve D gruplarında maçların tamamlanmasıyla son 16 turuna yükselen 8 takım da belli doldu.

Şampiyonlar Ligi: 4 grupta son 16'ya kalan 8 takım belli oldu

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Atletico Madrid'den Avrupa'ya erken veda

Atletico Madrid'den Avrupa'ya erken veda

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA 'nde A, B, C, D gruplarında son maçlar oynandı.

Grupları ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Porto (Portekiz), Bayern Münih (Almanya), Napoli (İtalya) ve Tottenham (İngiltere) grup lideri olarak, Club Brugge (Belçika), Liverpool (İngiltere), Inter (İtalya) ve Eintracht Frankfurt (Almanya) ise grup ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.

Şampiyonlar Ligi: 4 grupta son 16'ya kalan 8 takım belli oldu - 1

Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak son 16 turunun ilk maçları, 14-15 ve 21-22 Şubat 2023, rövanşları ise 7-8 ve 14-15 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak.

Yarın ise E, F, G, H gruplarındaki son maçlar oynanacak.

A, B, C, D gruplarında son hafta maçlarının sonuçları:

Porto (Portekiz) - Atletico Madrid (İspanya): 2-1

Bayer Leverkusen (Almanya) - Club Brugge (Belçika): 0-0

Liverpool (İngiltere) - Napoli (İtalya): 2-0

Rangers (İskoçya) - Ajax (Hollanda): 1-3

Bayern Münih (Almanya) - Inter (İtalya): 2-0

Viktoria Plzen (Çekya) - Barcelona (İspanya): 2-4

Sporting Lizbon (Portekiz) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-2

Olimpik Marsilya (Fransa) - Tottenham (İngiltere): 1-2

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