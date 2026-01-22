Şampiyonlar Ligi. Bayern Münih son 16'yı garantiledi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7'nci hafta, 9 maçla tamamlandı.

Evinde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, puanını 10'a yükseltti ve 17. sırada yer aldı.

Bayern Münih, sahasında Union Saint-Gilloise'ı Harry Kane'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Puanını 18'e yükselten Bavyera ekibi, lider Arsenal'ın ardından ilk 8'e girmeyi garantileyen ve son 16 turu bileti alan ikinci takım oldu.

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın 82 dakika forma giydiği maçta ise Juventus, evinde Benfica'yı Khephren Thuram ve Weston McKennie'nin golleriyle 2-0'la geçti.

Gecenin en gollü maçında Barcelona, deplasmanda Slavia Prag'ı 4-2 mağlup etti. Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri, Fermin Lopez (2), Dani Olmo ve Robert Lewandowski attı. Ev sahibi takımın gollerini, Vasil Kusej ile Lewandowski kendi kalesine attı.

Son maçlar öncesi 15'er puanlı Real Madrid ve Liverpool ile 14 puana sahip Tottenham, ilk 16 içinde yer almayı garantiledi. Lig aşamasının son hafta maçları 28 Ocak'ta oynanacak.