Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Borussia Dortmund-Real Madrid maçı için geri sayım

UEFA Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım sürüyor. Yarı finalde PSG'yi deviren ve adını finale yazdıran Borussia Dortmund, Bayern Münih'i eleyerek finale yükselen Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak?



ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?



Alman ekibi Borussia Dortmund ile İspanyol Real Madrid takımları 1 Haziran Cumartesi günü Londra’daki Webley Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

MAÇI SLOVEN HAKEM YÖNETECEK



Zorlu karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic düdük çalacak.



Vincic’in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi François Letexier olacak.



VAR koltuğunda Nejc Kajtazovic, AVAR’da Rade Obrenovic görev alacak.