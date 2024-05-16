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Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Borussia Dortmund-Real Madrid maçı için geri sayım

Şampiyonlar Ligi finalinin ne zaman oynanacağı, tüm futbolseverlerin gündeminde yer almaya başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi finali bu yıl Almanya ekibi Borussia Dortmund ve İspanya ekibi Real Madrid arasında oynanacak. İki takımda final mücadelesinde kupayı müzelerine götürmek için savaşacak. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Borussia Dortmund-Real Madrid maçı için geri sayım

finali için geri sayım sürüyor. Yarı finalde PSG'yi deviren ve adını finale yazdıran , Bayern Münih'i eleyerek finale yükselen ile karşı karşıya gelecek. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

Alman ekibi Borussia Dortmund ile İspanyol Real Madrid takımları 1 Haziran Cumartesi günü Londra’daki Webley Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

MAÇI SLOVEN HAKEM YÖNETECEK

Zorlu karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic düdük çalacak.

Vincic’in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi François Letexier olacak.

VAR koltuğunda Nejc Kajtazovic, AVAR’da Rade Obrenovic görev alacak.

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