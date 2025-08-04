Şampiyonlar Ligi finalinden Beşiktaş'a: Ünlü golcü ile anlaşma tamam!
Avrupa Ligi'ne veda eden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Mehdi Taremi ile anlaşmaya varıldı.
UEFA Avrupa Ligi'ne Shaktar'a iki maçta da mağlup olarak veda eden Beşiktaş, transferde hareketli günler geçiriyor.
Kadrosuna şu ana kadar David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü'yü katan siyah-beyazlıların gündemindeki bir diğer isim ortaya çıktı.
"ANLAŞMAYA VARILDI"
Corriere dello Sports'un haberine göre Beşiktaş, Mehdi Taremi ile prensip anlaşmasına vardı.
Haberin devamında Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon final oynayan Inter ile 2 yıl daha kontratı bulunan ancak İtalyan kulübünün kadroda düşünmediği İranlı golcünün ayrılığına sıcak bakıldığı ifade edildi.
Oyuncuyla görüşen Serdal Adalı ve yönetiminin anlaşmayı belirli bir noktaya getirdiği ve Inter'le de pazarlıklarını sürdürdüğü kaydedildi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 43 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 3 gol-9 asistlik bir performans sergiledi.
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