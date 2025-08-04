Şampiyonlar Ligi finalinden Beşiktaş'a: Ünlü golcü ile anlaşma tamam!

UEFA Avrupa Ligi'ne Shaktar'a iki maçta da mağlup olarak veda eden Beşiktaş, transferde hareketli günler geçiriyor.



Kadrosuna şu ana kadar David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü'yü katan siyah-beyazlıların gündemindeki bir diğer isim ortaya çıktı.

"ANLAŞMAYA VARILDI"



Corriere dello Sports'un haberine göre Beşiktaş, Mehdi Taremi ile prensip anlaşmasına vardı.

