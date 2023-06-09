Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak olan Atatürk Olimpiyat Stadı nerede?

Atatürk Olimpiyat Stadı, bünyesindeki amfi tiyatrodan eğitim sınıflarına kadar her türlü organizasyon için ev sahipliği yapabilecek donanımda. Dünyanın sayılı stadları arasında gösterilen Stad, UEFA’nın 5 Yıldızlı Stadlar listesinde de bulunuyor.
ATATÜRK OLİMPİYAT STADI NEREDE?
İstanbul’un Başakşehir ilçesinde, İkitelli bölgesinde 584 hektarlık alan kurulu olan Olimpiyat Parkı'nın en büyük projesi olan Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yapımına 1999 yılında başlandı. 2002 yılında yapımı tamamlanan stad 82.576 kişi kapasiteli ve 18.900 araç otoparkına sahiptir. Bünyesindeki amfi tiyatrodan eğitim sınıflarına kadar bir çok yapısıyla her türlü organizasyon için ev sahipliği yapabilecek alt yapıya sahiptir.
5 YILDIZLI STADLAR ARASINDA
Dünyanın sayılı stadları arasında olan ve çok büyük organizasyonlara ev sahipliği yapan ve İtalya'da "Cribaudo Yayınevi" tarafından 2004 yılında yayınlanan "Stadi Del Mondo" (Dünya Stadları) adlı kitapta dünyanın en büyük ve en önemli stadları arasında sayılan Atatürk Olimpiyat Stadyumu UEFA'nın 5 yıldızlı stadları listesinde bulunuyor.
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