Şampiyonlar Ligi finaline "sahte bilet" soruşturması

Şampiyonlar Ligi finalinde "sahte bilet" iddialarına dair Paris Emniyet Müdürü Didier Lallement'ın suç duyurusunun ardından savcılık soruşturma başlattı.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 31.05.2022 - 01:47 | Son Güncelleme : 31.05.2022 - 01:48

Şampiyonlar Ligi finaline "sahte bilet" soruşturması

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'da savcılık, 28 Mayıs Cumartesi gecesi Real Madrid ve Liverpool arasında oynanan finali öncesi stadın etrafında yaşanan olayların nedeni olduğu ileri sürülen "sahte bilet” iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.

Adli kaynaklara göre, Paris Emniyet Müdürü Didier Lallement'ın suç duyurusunun akabinde Bobigny Savcılığı “organize dolandırıcılık” gerekçesiyle soruşturma açtı.

Soruşturmanın, Liverpool yetkililerinin beyanlarının aksine Fransız otoritelerin 30-40 bin Liverpool taraftarının stada sahte biletlerle girmeye çalıştığına ilişkin iddialarını açıklığa kavuşturması bekleniyor.

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