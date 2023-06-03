Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi Marciniak ırkçılık iddialarıyla karşı karşıya

Szymon Marciniak'ın ülkesi Polonya'da aşırı sağcı bir partinin etkinliğine katıldığı ortaya çıktı.



Olayın basına yansımasının ardından tecrübeli hakem "Sebep olduğum kızgınlık ve kırgınlıklar için özür diliyorum. katıldığım organizasyonun aşırı sağcı bir oluşumun yaptığını bilmiyordum. Oradaki görüşler benim kişisel inançlarımla tamamen ters." açıklamasını yaptı.



Olayı inceleyen UEFA Marciniak'ın özrünün kabul edildiğini duyurdu.



Polonaylı hakem 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Şampiyonlar Ligi finalinde görev yapacak.



Marciniak daha önce ülkesinde ırkçı sloganlar nedeniyle bir karşılaşmayı durdurmuştu.

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