Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi Szymon Marciniak kimdir?

Polonyalı profesyonel futbol hakemi Szymon Marciniak, 7 Ocak 1981 tarihinde dünyaya geldi. En iyi hakemlerden birisi olarak kabul edilir.

Hakemlik kariyerine 21 yaşında başladı. Daha sonra, kariyerine hakemlikle aynı anda amatör futbolcu olarak devam etti. 2006'da kariyerine yalnızca profesyonel futbol hakemi olarak devam etti.

2018 UEFA Süper Kupası Finalinde ve Katar'da oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası Finalinde hakemlik yaptı. 2009'da Polonya'nın en üst liginde GKS Bełchatów stadyumunda oynanan bir maçta ilk profesyonel hakemliğini yaptı.