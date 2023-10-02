Şampiyonlar Ligi | Galatasaray Manchester United deplasmanında

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında yarın İngiltere'nin Manchester United takımıyla karşı karşıya gelecek.



Old Trafford Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak.



Karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ve Jan Pozor üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.



Gruptaki ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk eden sarı-kırmızılı ekip, 2-0 geri düştüğü mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, sıkıntılı bir süreçten geçen rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almak istiyor.



A Grubu'nun ilk haftasında Almanya'nın Bayern Münih takımına konuk olan Manchester United ise sahadan 4-3 mağlup ayrıldı.

Müsabaka, Exxen'den yayınlanacak.



TEK EKSİK VAR



Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kazımcan Karataş, Manchester United maçında forma giyemeyecek.



Trendyol Süper Lig'deki RAMS Başakşehir maçında geçirdiği sakatlık sonrası sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edilen Kazımcan Karataş, müsabakasının kadrosunda yer alamayacak.



Bireysel çalışmalarına devam eden Faslı yıldız Hakim Ziyech'in durumu ise bugün yapılacak son antrenmandan sonra netleşecek.



Galatasaray'da ayrıca UEFA listesinde yer almayan Halil Dervişoğlu ile Eyüp Aydın da Manchester United'a karşı mücadele edemeyecek.



GALATASARAY, SON 20 RESMİ MAÇINDA MAĞLUP OLMADI

Sarı-kırmızılı takım, son 20 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.



"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 7, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 14 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.



Galatasaray'da 7 futbolcu daha önce top koşturduğu İngiltere'ye dönecek.



Bonservisi 2013-2015 arasında Manchester United'ta olan ancak fazla forma şansı bulamadığı için farklı takımlara kiralanan Wilfried Zaha, eski takımına karşı mücadele edecek.



Daha önce İngiltere'de farklı takımlarda oynayan Angelino, Hakim Ziyech, Tete, Davinson Sanchez, Tanguy Ndombele, Lucas Torreira da alışık olduğu ülkede sahaya çıkacak.

