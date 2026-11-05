Şampiyonlar Ligi golcüsü Archie Brown
05.11.2026 00:46
Son Güncelleme: 05.11.2026 00:46
Archie Brown maç sonu galibiyeti taraftarla kutladı.
Liverpool maçını 1 gol ve 1 asistle bitiren Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown, Şampiyonlar Ligi'nde 3 gol ve 1 asiste ulaştı.
Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown, Avrupa'da gollerini sürdürdü.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında deplasmanda Olimpik Lyon ağlarını sarsarak takımının lig aşamasına katılmasına büyük katkı sağlayan genç oyuncu, ligin ilk haftasında Roma karşısında da gol atmayı başarmıştı.
Brown, 73. dakikada Liverpool karşısında da takımına beraberliği getiren gole imza attı.
24 yaşındaki sol bek, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 3. golüne ulaştı. Vedat Muriqi'ye de yaptığı asistle Brown skor katkısını toplamda 4'e çıkardı.