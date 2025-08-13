Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman? 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi tarihi

2025-2026 Şampiyonlar Ligi grup kuraları için geri sayım başladı. Geçtiğimiz yıl Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup kuralarında yer alıyor. Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'yı geçmesi halinde gruplara kalan bir diğer temsilcimiz olacak. UEFA tarafından yayımlanan takvimle birlikte grup kuraları için takvim belli oldu.



ŞAMPİYONLAR LİGİ 2025-2026 GRUP KURA ÇEKİMİ TARİHİ



UEFA’nın resmi takvimine göre 2025-2026 sezonu Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi, 28 Ağustos 2025 Perşembe günü, Monaco’daki Grimaldi Forum’da gerçekleştirilecek.



Çekilişte takımlar, dörderli torbalara ayrılarak farklı torbalardan rakiplerle eşleştirilecek. Yeni format gereği her takım, dört farklı torbadan iki rakip olmak üzere toplam 8 maç oynayacak.



YENİ FORMATLA NELER DEĞİŞTİ?



2024-2025 sezonuyla birlikte başlayan lig aşaması formatı şu özellikleri taşıyor:



36 takım tek bir lig tablosunda yer alıyor.



Her takım 4 iç saha, 4 deplasman olmak üzere 8 karşılaşmaya çıkıyor.



Puan durumuna göre ilk 8 takım doğrudan son 16 turuna kalıyor.



9-24. sıradaki takımlar ise son 16’ya kalmak için play-off oynuyor.



LİG AŞAMASI MAÇ TAKVİMİ



Lig aşaması karşılaşmaları 16 Eylül 2025’te başlayacak ve 28 Ocak 2026 tarihinde tamamlanacak. Bu süreçte takımlar, iki hafta arayla oynanacak maçlarda puan toplamak için mücadele edecek.