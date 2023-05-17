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Şampiyonlar Ligi | Hakan Çalhanoğlu'ndan İstanbul mesajı: Evime geliyorum

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen İtalya takımı Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İstanbul'da final oynayacak olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Çalhanoğlu, Instagram hesabından Inter formalı elinde Türk bayrağı ve fonda Galata Kulesi bulunan bir görsel paylaşarak, "Evime geliyorum." yazdı.

Şampiyonlar Ligi | Hakan Çalhanoğlu'ndan İstanbul mesajı: Evime geliyorum

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yarı finalinde, ilk maçta 2-0 yendiği ezeli rakibi Milan'ı dün akşam oynanan rövanş mücadelesinde 1-0 mağlup ederek, finale yükselen Inter'de forma giyen , maç sonunda yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

Çalhanoğlu, "İki ay önce bunun için bir rüya diyordum. Şimdi benim evimde (Türkiye'de) final oynayacağız, orada olmak bir hayal. Teknik heyeti, takım arkadaşlarımı, taraftarları tebrik ediyorum, aynı zamanda bugün iyi oynayan Milan'ı da tebrik ederim. Bugün bizim için çok değerliydi. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Daha önce Milan'da forma giydiği hatırlatılan ve derbilerde oynamanın kendisine nasıl hissettirdiği sorulan Hakan Çalhanoğlu, "Geçen yıl olanlardan ötürü benim için ağırdı ama geçmiş, geçmişte kaldı. Eski takım arkadaşlarımla iyi bir ilişkim var, Maldini'ye saygı duyuyorum." yanıtını verdi.

Çalhanoğlu, Instagram hesabından Inter formalı elinde Türk bayrağı ve fonda Galata Kulesi bulunan bir görsel paylaşarak, "Evime geliyorum" yazdı.

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