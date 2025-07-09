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Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu, oynanan 10 maçla başladı.

Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı

Futbolda Avrupa'nın bir numaralı turnuvası UEFA , bu yıl 71'inci defa start aldı.

Turnuvada birinci eleme turu, oynanan 10 maçta sonuçlar şöyle:

- KuPS Kuopio (Finlandiya)-Milsami (Moldova): 1-0

- Iberia (Gürcistan)-Malmö (İsveç): 1-3

- Noah (Ermenistan)-Buducnost (Karadağ): 1-0

- Levadia Tallinn (Estonya)-RFS (Letonya): 0-1

- Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Kairat Almaty (Kazakistan): 1-1

- The New Saints (Galler)-Shkendija (Kuzey Makedonya): 0-0

- Drita (Kosova) - Differdange (Lüksemburg): 1-0

- Vikingur (Faroe Adaları) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 2-3

- Egnatia (Arnavutluk) - Breidablik (İzlanda): 1-0

- Virtus (San Marino)-Zrinjski (Bosna Hersek): 0-2.

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