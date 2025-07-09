Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu, oynanan 10 maçla başladı.
Futbolda Avrupa'nın bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi, bu yıl 71'inci defa start aldı.
Turnuvada birinci eleme turu, oynanan 10 maçta sonuçlar şöyle:
- KuPS Kuopio (Finlandiya)-Milsami (Moldova): 1-0
- Iberia (Gürcistan)-Malmö (İsveç): 1-3
- Noah (Ermenistan)-Buducnost (Karadağ): 1-0
- Levadia Tallinn (Estonya)-RFS (Letonya): 0-1
- Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Kairat Almaty (Kazakistan): 1-1
- The New Saints (Galler)-Shkendija (Kuzey Makedonya): 0-0
- Drita (Kosova) - Differdange (Lüksemburg): 1-0
- Vikingur (Faroe Adaları) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 2-3
- Egnatia (Arnavutluk) - Breidablik (İzlanda): 1-0
- Virtus (San Marino)-Zrinjski (Bosna Hersek): 0-2.
- Etiketler :
- Haberler -
- Şampiyonlar Ligi
- Futbol
- Futbolcu