Şampiyonlar Ligi heyecanı. Fenerbahçe-Liverpool

Fenerbahçe , UEFA Şampiyonlar Ligi 'nin 4. haftasında İngiltere'nin Liverpool takımını konuk edecek. Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

Turpin'in yardımcılıklarını Fransa Futbol Federasyonundan Nicolas Danos ile Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Fransız Jeremy Stinat olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde son olarak evinde 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Süper Lig'de de üst üste 2 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 3 müsabakada 2 puan topladı.

EMRE BELÖZOĞLU TRİBÜNDE

Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda teknik direktörü Emre Belözoğlu maçı tribünden izleyecek. Takımın başında Dirk Kuyt olacak.

KUYT ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt, eski takımına karşı kulübede yer alacak.

Kariyerinin son bölümünde sarı-lacivertli ekipte forma giyen Kuyt, Fenerbahçe'nin başında efsanesi olduğu Liverpool'a karşı mücadele edecek.

2 EKSİK VAR

Fenerbahçe, Liverpool karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nathan Ake ve Marco Asensio, zorlu müsabakada yer almayacak.