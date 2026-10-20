Şampiyonlar Ligi heyecanı. Fenerbahçe-Slavia Prag
20.10.2026 18:37
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe Aston Villa maçına göre farklı 11'le sahada.
Fenerbahçe ile Slavia Prag Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçında karşılaşıyor. Fenerbahçe 11'i belli oldu
ŞAMPİYONLAR Ligi 3. haftasında Fenerbahçe, Çekya ekibi Slavia Prag'ı Şükrü Saracoğlu Stadı'nda ağırlıyor. 19.45'teki maç TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Maçın hakemi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Ricardo de Burgos.
CANLI SKOR
İLK YARI OYNANIYOR
FENERBAHÇE 0-0 SLAVİA PRAG
18:29
İŞTE FENERBAHÇE 11'İ
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Oguz, Greenwood, Vedat, Kerem