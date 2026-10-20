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Şampiyonlar Ligi heyecanı. Fenerbahçe-Slavia Prag

20.10.2026 18:37

Şampiyonlar Ligi heyecanı. Fenerbahçe-Slavia Prag
Anadolu Ajansı

Fenerbahçe Aston Villa maçına göre farklı 11'le sahada.

Volkan Üstüyıldız
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Fenerbahçe ile Slavia Prag Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçında karşılaşıyor. Fenerbahçe 11'i belli oldu

ŞAMPİYONLAR Ligi 3. haftasında Fenerbahçe, Çekya ekibi Slavia Prag'ı Şükrü Saracoğlu Stadı'nda ağırlıyor. 19.45'teki maç TRT 1'den naklen yayınlanacak.

 

Maçın hakemi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Ricardo de Burgos.

 

 

 

CANLI SKOR

 

İLK YARI OYNANIYOR

 

FENERBAHÇE 0-0 SLAVİA PRAG

18:29
İŞTE FENERBAHÇE 11'İ
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Oguz, Greenwood, Vedat, Kerem