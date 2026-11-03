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Şampiyonlar Ligi heyecanı. Galatasaray-Stuttgart maçı saat kaçta, hangi kanal yayınlayacak?

03.11.2026 08:41

Son Güncelleme: 03.11.2026 09:00

Şampiyonlar Ligi heyecanı. Galatasaray-Stuttgart maçı saat kaçta, hangi kanal yayınlayacak?
Anadolu Ajansı

Galatasaraylı futbolcular, 4-2 kazandıkları Lille maçı sonrası büyük sevinç yaşamıştı.

Selim BaşeğmezerSpor editörü
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Alman ekibi Stuttgart ile karşı karşıya. Maç saat kaçta yayınlanacak, hangi kanal yayınlayacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray ile Alman temsilcisi Stuttgart bu akşam kozlarını paylaşacak.

 

RAMS Park'taki maç saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

 

Maç, Türkiye'de TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.

 

MUHTEMEL 11'LER

 

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, Batrakov, Barış Alper, Osimhen.

 

Galatasaray''da Singo'nun Stuttgart maçıyla ilk 11'e dönmesi bekleniyor.

 

Stuttgart: Seimen, Leweling, Hendriks, Chabot, Mittelstadt, Atakan, Prömel, El Khannous, Deniz, Führich, Demirovic.

IHA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Stuttgart maçını kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde üst sıraları hedeflediğini söylemişti.

GALATASARAY TAM KADRO

 

Galatasaray, statü gereği oynayamayacak futbolcuların dışında Stuttgart karşısında tam kadro sahaya çıkacak.

 

Sakat veya cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı ekipte sadece UEFA'ya bildirilen kadroda yer alamayan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ile Can Armando Güner statü gereği forma giyemeyecek.

 

KONUK EKİBİN EKSİKLERİ

 

Stuttgart'ta maç öncesi önemli eksikler bulunuyor.

 

Sakatlıkları bulunan Alman orta saha Angelo Stiller, Slovak kanat Leo Sauer ve Alman savunma oyuncusu Josha Vagnoman, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

 

SANE VE İLKAY, STUTTGART'I YAKINDAN TANIYOR

 

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu İlkay Gündoğan ile Alman kanat oyuncusu Leroy Sane, daha önce Stuttgart'a karşı birçok kez forma giydi.

 

İlkay Gündoğan, daha önce Nürnberg ve Borussia Dortmund formalarıyla Stuttgart'a karşı 6 Bundesliga ve 1 Almanya Kupası karşılaşmasına çıktı. İlkay'ın takımları, bu karşılaşmalardan 5 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. 36 yaşındaki oyuncu, söz konusu 7 maçta 1 kez ağları sarstı.

 

Daha önce Schalke 04 ve Bayern Münih formalarını terleten Leroy Sane ise Bundesliga'da 14 kez Stuttgart karşısında mücadele etti. Sane'nin takımları bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 2'şer beraberlik ile mağlubiyet yaşadı. 30 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

 

GALATASARAY SERİ YAKALADI

 

Galatasaray, tüm kulvarlarda çıktığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı.

 

Son mağlubiyetini Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı karşılaşmalarda sırasıyla Gençlerbirliği'ni 1-0, Lille'i 4-2, Fenerbahçe'yi 2-1 ve TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 yendi.

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