Şampiyonlar Ligi heyecanı. Galatasaray-Stuttgart maçı saat kaçta, hangi kanal yayınlayacak?
03.11.2026 08:41
Son Güncelleme: 03.11.2026 09:00
Galatasaraylı futbolcular, 4-2 kazandıkları Lille maçı sonrası büyük sevinç yaşamıştı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Alman ekibi Stuttgart ile karşı karşıya. Maç saat kaçta yayınlanacak, hangi kanal yayınlayacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray ile Alman temsilcisi Stuttgart bu akşam kozlarını paylaşacak.
RAMS Park'taki maç saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.
Maç, Türkiye'de TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, Batrakov, Barış Alper, Osimhen.
Galatasaray''da Singo'nun Stuttgart maçıyla ilk 11'e dönmesi bekleniyor.
Stuttgart: Seimen, Leweling, Hendriks, Chabot, Mittelstadt, Atakan, Prömel, El Khannous, Deniz, Führich, Demirovic.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Stuttgart maçını kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde üst sıraları hedeflediğini söylemişti.
GALATASARAY TAM KADRO
Galatasaray, statü gereği oynayamayacak futbolcuların dışında Stuttgart karşısında tam kadro sahaya çıkacak.
Sakat veya cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı ekipte sadece UEFA'ya bildirilen kadroda yer alamayan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ile Can Armando Güner statü gereği forma giyemeyecek.
KONUK EKİBİN EKSİKLERİ
Stuttgart'ta maç öncesi önemli eksikler bulunuyor.
Sakatlıkları bulunan Alman orta saha Angelo Stiller, Slovak kanat Leo Sauer ve Alman savunma oyuncusu Josha Vagnoman, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.
SANE VE İLKAY, STUTTGART'I YAKINDAN TANIYOR
Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu İlkay Gündoğan ile Alman kanat oyuncusu Leroy Sane, daha önce Stuttgart'a karşı birçok kez forma giydi.
İlkay Gündoğan, daha önce Nürnberg ve Borussia Dortmund formalarıyla Stuttgart'a karşı 6 Bundesliga ve 1 Almanya Kupası karşılaşmasına çıktı. İlkay'ın takımları, bu karşılaşmalardan 5 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. 36 yaşındaki oyuncu, söz konusu 7 maçta 1 kez ağları sarstı.
Daha önce Schalke 04 ve Bayern Münih formalarını terleten Leroy Sane ise Bundesliga'da 14 kez Stuttgart karşısında mücadele etti. Sane'nin takımları bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 2'şer beraberlik ile mağlubiyet yaşadı. 30 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 1 kez rakip fileleri havalandırdı.
GALATASARAY SERİ YAKALADI
Galatasaray, tüm kulvarlarda çıktığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı.
Son mağlubiyetini Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı karşılaşmalarda sırasıyla Gençlerbirliği'ni 1-0, Lille'i 4-2, Fenerbahçe'yi 2-1 ve TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 yendi.