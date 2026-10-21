Şampiyonlar Ligi heyecanı. Lille-Galatasaray
21.10.2026 18:47
Son Güncelleme: 21.10.2026 19:08
Devler Ligi'nde 3. hafta maçında Galatasaray, Berke Özerli Lille'e karşı deplasmanda 3 puan peşinde. İlk 11'ler belli oldu.
Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Fransa'da Lille'e konuk olacak.
İlk 2 maçı kaybeden iki takımın mücadelesi Pierre Mauroy Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayacak ve Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek.
Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta RAMS Park'ta 3 Kasım'da Stuttgart'ı ağırlayacak. Lille ise aynı gün Bodo/Glimt deplasmanına çıkacak.
CANLI ANLATIM
MAÇ 19.45'TE START ALACAK
Lille - Galatasaray
UEFA Gençlik Ligi maçında Galatasaray U19 takımı, Lille U19'a 3-1 kaybetti.
Galatasaray U19 Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi 3. hafta maçında Fransa'nın Lille U19 takımına 3-1 mağlup oldu..
Lille U19 ekibi ilk yarıyı 28. dakikada Camara ve 41. dakikada Boussadia'nın attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.
Fransız ekibi 55. dakikada Boussadia ile bir gol daha bulurken, Galatasaray'ın tek golü 90+2. dakikada Oğulcan Yançel'den geldi.
Galatasaray U19 Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi 4. hafta maçında ise Stuttgart U19 ekibini ağırlayacak.