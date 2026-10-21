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Şampiyonlar Ligi heyecanı. Lille-Galatasaray

21.10.2026 18:47

Son Güncelleme: 21.10.2026 19:08

Şampiyonlar Ligi heyecanı. Lille-Galatasaray
Reuters
NTV.com.tr - Haber Merkezi
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Devler Ligi'nde 3. hafta maçında Galatasaray, Berke Özerli Lille'e karşı deplasmanda 3 puan peşinde. İlk 11'ler belli oldu.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Fransa'da Lille'e konuk olacak.

 

İlk 2 maçı kaybeden iki takımın mücadelesi Pierre Mauroy Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayacak ve Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek.

 

Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta RAMS Park'ta 3 Kasım'da Stuttgart'ı ağırlayacak. Lille ise aynı gün Bodo/Glimt deplasmanına çıkacak.

 

 

CANLI ANLATIM

 

MAÇ 19.45'TE START ALACAK

 

Lille - Galatasaray

 

 

 

18:47
SİNGO: ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR
Sakatlığını atlatıp maç kadrosuna alınan Wilfried Singo, karşılaşma öncesi şunları söyledi: "Zor bir maç bizi bekliyor. Burada kazanarak başlamak istiyoruz. Henüz puanımız yok. Buradan 3 puanla dönmek istiyoruz. Önemli olan sakatlıktan geri dönmek. Benim de isteğim takıma olabildiğince destek vermek. Geri dönüşüm kademeli bir şekilde olacak. Ben de takımıma bu süreçte elimden geldiğince destek olacağım."
18:44
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Lille: Berke; Goffi, Ngoy, Alexsandro, Verdonk, Andre, Bentaleb, Mukau, Bakwa, Diaoune, Haraldsson Galatasaray: Uğurcan; Sallai, Sanchez, Abdulkerim, Jacobs, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus, Barış, Osimhen
Reuters
Uğurcan yağmur altında ısınmada.
Özel Kurum

UEFA Gençlik Ligi maçında Galatasaray U19 takımı, Lille U19'a 3-1 kaybetti.

Galatasaray U19 Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi 3. hafta maçında Fransa'nın Lille U19 takımına 3-1 mağlup oldu..

 

Lille U19 ekibi ilk yarıyı 28. dakikada Camara ve 41. dakikada Boussadia'nın attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

 

Fransız ekibi 55. dakikada Boussadia ile bir gol daha bulurken, Galatasaray'ın tek golü 90+2. dakikada Oğulcan Yançel'den geldi.

 

Galatasaray U19 Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi 4. hafta maçında ise Stuttgart U19 ekibini ağırlayacak.