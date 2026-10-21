Şampiyonlar Ligi heyecanı. Lille-Galatasaray

SİNGO: ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR

Sakatlığını atlatıp maç kadrosuna alınan Wilfried Singo, karşılaşma öncesi şunları söyledi: "Zor bir maç bizi bekliyor. Burada kazanarak başlamak istiyoruz. Henüz puanımız yok. Buradan 3 puanla dönmek istiyoruz. Önemli olan sakatlıktan geri dönmek. Benim de isteğim takıma olabildiğince destek vermek. Geri dönüşüm kademeli bir şekilde olacak. Ben de takımıma bu süreçte elimden geldiğince destek olacağım."