Şampiyonlar Ligi için kesenin ağzını açtılar: 5 milyar euro!

Dijital yayın platformu Netflix, Şampiyonlar Ligi atağına hazırlanıyor.

UEFA'nın yeni yayın hakları düzenlemesi kapsamında Şampiyonlar Ligi maçları için teklif vermeye hazırlanan şirket, futbolun bir numaralı organizasyonunda yeni bir sayfa açabilir.

PAKET ZORUNLULUĞU YOK, TEK MAÇ DA ALINABİLİR

The Times'ın haberine göre; Teklif 5 milyar euro olacak. UEFA'nın 2027–2033 dönemini kapsayan yeni ihale sürecinde yayın haklarını artık sadece ülke veya bölge bazında değil, aynı zamanda dünya genelinde tek maçlık haklar şeklinde satmayı planladığı belirtildi.

Böylece yıllık ve aylık paket alma zorunluluğu olmayak, isteyen kullanıcı istediği maçı ücretini ödeyerek izleyebilecek.

Platformun Türkiye'de 2 milyon abonesi bulunuyor.