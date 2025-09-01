Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi son tarih ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi geçtiğimiz sezon yeni formatla uygulanmaya başlanmıştı. Devler Ligi’nde finallere kalmayı hedefleyen Galatasaray, iddialı kadrosuyla dikkat çekiyor. Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılacak sarı-kırmızılılar, transfer için temaslarını sıklaştırdı. 28 Ağustos 2025 Perşembe günü Monaco'da gerçekleştirildi ve Galatasaray’ın rakipleri belli oldu. Peki Şampiyonlar Ligi listesi ne zaman verilecek? İşte, detaylar…



ŞAMPİYONLAR LİGİ KADRO BİLDİRİMİ NE ZAMAN?



2025-2026 Şampiyonlar Ligi kadro bildirimleri için kulüplerin A listesi ve B listesini en geç 2 Eylül 2025'i 3 Eylül 2025'e bağlayan gece saat 01.00'e kadar UEFA'ya bildirmesi gerekiyor.



GALATASARAY’IN RAKİPLERİ KİMLER?



Galatasaray - Liverpool (İngiltere)



Manchester City - Galatasaray (D)



Galatasaray - Atlético de Madrid (İspanya)



Eintracht Frankfurt (Almanya) - Galatasaray (D)



Galatasaray - Bodø/Glimt (Norveç)



Ajax (Hollanda) - Galatasaray (D)



Galatasaray - Union SG (Belçika)



Monaco (Fransa) - Galatasaray (D)



