Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmayan milli yıldız kararını verdi: Süper Lig'e geliyor!

Borussia Dortmund, milli futbolcu Salih Özcan 'a UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer vermedi. Bild'in haberine göre; Alman ekibi, Özcan’ı elden çıkarmak istiyor. Dortmund milli futbolcu için yaklaşık 5 milyon euroluk bir bonservis ücreti belirledi. Kadrosuna Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfried Ndidi gibi önemli isimleri katan Beşiktaş, Salih Özcan'ı da istiyor. Milli futbolcu da Süper Lig'de oynamaya sıcak bakıyor.

MİLLİ TAKIM İÇİN TÜRKİYE'DE

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda şu sıralar milli takım için Konya'da olan Özcan’ı transfer listesine ekledi.

Siyah-beyazlılar 27 yaşındaki futbolcu için ilk temaslara başladı.

PERFORMANSI

Millî futbolcu, Dortmund ile tüm kulvarlarda toplamda 86 maça çıktı. Bu maçlarda iki asist yaptı.