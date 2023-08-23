Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi grup maçları ne zaman başlayacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turu başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turu ilk maçlarında alınan sonuçların ardından tüm gözler rövanş karşılaşmalarına çevrilecek.



ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçları 30 Ağustos'ta sona erecek.



32 takımın yer aldığı grup kuralarının, 31 Ağustos 2023 tarihinde çekilmesi bekleniyor.



GRUP TORBALARI NASIL OLUŞTURULACAK?



Kulüpler, 2023 UEFA kulüp katsayılarına göre 4 torbaya yerleştirilecek.



2022-23 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile 2022-23 UEFA Avrupa Ligi şampiyonu ve 2022 UEFA ülkeler sıralamasına göre ilk 6 ülkenin lig şampiyonları 1. torbayı oluşturacak.



Diğer takımlar, 2022 UEFA takım katsayıları'na göre 2. , 3. ve 4. torbalara ayrılacak.



Aynı ülke takımları aynı grupta yer almayıp, aynı tarih veya aynı saatlere maçları denk getirilmeyecek.



ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



2023-24 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması, 19 Eylül 2023'te başlayıp 13 Aralık 2023'te sona erecek.



Bu aşamada 32 takım gruplarda ilk iki sırayı almak için mücadele edecek.



Gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar 2023-24 UEFA Avrupa Ligi eleme aşaması play-off turuna dahil olurken, sonuncu bitirenler ise Avrupa kupalarına veda edecek.

