Şampiyonlar Ligi kura çekimi tarihi 2025: Grup kura çekimi için geri sayım

2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi için geri sayım başladı. Grup aşamasında topla 32 takımın mücadele edeceği karşılaşmalar öncesinde, aynı gruba düşecek olan takımlar belli olacak. Galatasaray'ın da yer alacağı grup kuralarına, play-off turunu geçmesi halinde Fenerbahçe'de dahil olacak ve Şampiyonlar Ligi'nde 2 Türk temsilcisi ülkemizi temsil edecek. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?



ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



UEFA tarafından belirlenen takvime göre, 2025-2026 sezonu Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi 28 Ağustos 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Monaco’daki Grimaldi Forum merkezinde yapılacak kura çekimi, UEFA’nın resmi kanallarının yanı sıra birçok spor kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.



32 TAKIM MÜCADELE EDECEK



Grup aşamasında toplam 32 takım mücadele edecek. Bu takımlar; Avrupa’nın 5 büyük liginden doğrudan katılım hakkı kazanan ekipler, elemeleri geçen takımlar ve UEFA sıralamasına göre belirlenen diğer temsilcilerden oluşacak. Türkiye’den Şampiyonlar Ligi’ne katılacak takım ya da takımlar da bu çekimde gruplarındaki rakiplerini öğrenecek.



KURA ÇEKİMİ NASIL OLACAK?



Takımlar, UEFA kulüp katsayılarına göre 4 torbaya ayrılacak. İlk torbada son sezonun Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi şampiyonları ile yüksek puanlı lig şampiyonları yer alacak. Diğer torbalarda ise UEFA katsayı sıralamasına göre kulüpler dağıtılacak. Her grupta farklı torbalardan birer takım olacak şekilde 8 grup oluşturulacak. Aynı ülkenin takımları grup aşamasında birbirleriyle eşleşemeyecek.



GRUP MAÇLARI NE ZAMAN?



Kura çekiminin ardından Şampiyonlar Ligi grup maçları 16 Eylül 2025 tarihlerinde oynanacak ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak. 6 maç haftasının ardından gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar son 16 turuna yükselecek.